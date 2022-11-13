النيابة العامة: إخلاء 34 عقاراً مملوكا للدولة بسبها.. وإزالة مظاهر التعدّي عليها

أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء 34 عقارا من شاغليها وإزالة مظاهر التعدي عليها، وإزاحة مخالقة الأسس التخطيطية..

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن ذلك أيضا لكف يد المتعدين على العقارات المملوكة للدولة؛ وإزالة الآثار الظاهرة جميعها، حيث تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكيها والاعتداء على المخططات المعتمدة في مدينة سبها.

وبحسب البيان، فقد أصدر المحقق قراره القاضي بإخلاء أربعة وثلاثين عقاراً من شاغليها، وإزالة مظاهر التعدّي عليها، وإزاحة مخالفة الأسس التخطيطية؛ فبادر أعضاء الهيئات النظامية إلى إنفاذ التدبير القضائي، وتتميم إجراءات تسلّم الجهة المختصة للمواقع محل الإجراء.

وأوضحت النيابة العامة، أنه بتمام التنفيذ، مضت سلطة التحقيق في استيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق حيال الإِخْلال القائم.