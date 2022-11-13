عبد المنعم الحر: الاعتراضات على الطرابلسي “لكونه أحد المشاركين في اشتباكات طرابلس”

أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة “، بتكليف عماد الطرابلسي، أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد، تسيير مهام وزارة الداخلية، حالة من الجدل.

وفي الشأن ، ابتعد ، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، عما طرح من «تزايد نفوذ التشكيلات المسلحة، وخصوصاً التابعة لكيانات رسمية، سواء مجالس أو وزارات، جراء ما يضخ إليها من رواتب ومكافآت تتحملها الخزينة العامة.».

كما ذكر الحر في كلامه لـ«الشرق الأوسط» الاعتراضات الحقوقية على تعيين الطرابلسي «لكونه أحد الأطراف الرئيسية التي شاركت في الصراع الذي دار بالعاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020، وأيضاً المشاركة في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قبل ثلاثة أشهر.».

واستبعد الحقوقي تمكن الطرابلسي من «إحداث أي اختراق في ما يتعلق بالسيطرة على معدل الجريمة بالبلاد سواء العابرة للحدود أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الجرائم السياسية والجنائية».

ولفت الحر، إلى أن «نجاح أي وزير داخلية مرهون بإرادة وتنسيق الأطراف العسكرية والقوى السياسية الفاعلة على الأرض وتعاونهم معه». وخلص إلى أن باشاغا كان «من أفضل من تولوا هذا المنصب خلال العقد الماضي، واستطاع إعادة هيبة الشرطة في العاصمة».