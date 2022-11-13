الدبيبة: نسبة الإنجاز في مستشفى الكفرة العام بلغت 80%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن نسبة الإنجاز في مستشفى الكفرة العام بلغت 80%.

وبين الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” أن السعة السريرية لمستشفى الكفرة العام بلغت تصل إلى 120 سريرا وخدمات تشمل 45 ألف مواطن.

ويشتمل هذا المشروع على مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى لحفظ الجثت إلى جانب مبنى لمعالجة وتخزين المياه والطرقات والأرصفة المحيطة ومواقف السيارات.

ويندرج المشروع ضمن المشاريع التنموية في المنطقة التي تساهم بشكل كبير في تقريب الخدمة من المواطن وضمان مستوى عالي للرعاية الصحية .