البيوضي: الحديث عن ترسيم الحدود في ليبيا سيؤدي لمزيد من الانقسامات

قال المرشح الرئاسي ” سليمان البيوضي ” في تصريحات صحفية: أنّ الوضع السياسي القائم في ليبيا لا يحتمل مزيداً من الصراعات على أرضها، ومسألة الحدود البحرية قضية شائكة ومتداخلة، ولا يمكن مناقشتها مع السلطات الحالية، التي أكد أنّها تفتقر للشرعية الوطنية الكاملة،

وأضاف البيوضي ، أنه من المهم، الإشارة إلى أنّ السيادة الوطنية أيضاً منقوصة؛ بفعل القرارات الأمميّة أولاً، ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، من جهة ثانية،

لافتاً إلى أنّ الحديث عن تفعيل الحوار حول ترسيم الحدود في ليبيا؛ سيخلق في النهاية المزيد من الانقسامات، ما يهدد وحدة الكيان الوطني..

وتابع “البيوضي” حديثه قائلاً: في النهاية أيّ موقف تجاه دعوات اليونان سلباً أو إيجاباً، هو موقف مشكوك فيه، وسيفتقر للشرعية، وربما أحد الأطراف سيقوم بتوقيع مذكرة تفاهم (كأمر واقع)؛ وهو ما يخدم اليونان في صراعاتها الإقليمية، وستجد في ذلك ورقة لمواجهة تركيا التي تسبق بخطوات في هذا المضمار، وقطعاً ستتفاقم في ليبيا حدة الانقسام والتدخل الأجنبي، وهو أمر لن يهتم به أحد، ومثل هذه المذكرات هي حبر على ورق، تخدم فقط الصراعات الإقليمية في شرق المتوسط، ولن ينال ليبيا منها إلّا غبار الحروب والصراعات والتشظي، ومهما طال زمن هذه الفوضى؛ بسبب غياب السلطة الوطنية المنتخبة، فإنّ الجلوس بسيادة كاملة وتمثيل شرعي حقيقي؛ من أجل التفاوض وفق المصالح الوطنية، وبما يخدم السلام الدولي والإقليمي، أمر قادم لا محالة..