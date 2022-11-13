الدبيبة يوجه وزير الرياضة بمتابعة حالة حارس نادي الأهلي طرابلس محمد نشنوش

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والتواصل مع السفارة الليبية بجنوب أفريقيا، ومتابعة حالة حارس نادي الأهلي طرابلس محمد نشنوش، وتسهيل إجراءات علاجه بعد دخوله لإحدى مستشفيات جنوب أفريقيا، عقب مباراة فريقه مع نادي ماريو جلانتيس.

وأشار وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه إلى وزير الرياضة إلى الوعكة الصحية التي تعرض لها حارس مرمى نادي الأهلي طرابلس عقب المباراة التي جرت مع فريق مارمو جلانتيس الجنوب إفريقي والتي ألزمته دخول أحد المستشفيات بجنوب إفريقيا لتلقي العلاج اللازم.

وبين جمعة أن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع السفارة الليبية في جنوب إفريقيا لمتابعة حالة اللاعب وتسهيل إجراءات علاجة إلى حين عودته إلى ليبيا.

وقال الإداري بنادي الأهلي طرابلس حسين طليش، في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي محمد نشنوش أصيب بالتهاب في الغدة الدرقية أثر على البنكرياس وأنه متواجد الآن في المستشفى ويخضع للفحوصات الطبية في جنوب أفريقيا.