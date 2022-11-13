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نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا (الأحد 13 نوفمبر 2022)

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح متغيرة الاتجاه يتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق متفرقة
• الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات ســرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية

نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا (الأحد 13 نوفمبر 2022)

نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا (الأحد 13 نوفمبر 2022)

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بوابة الوسط

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