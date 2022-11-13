الارصاد: طقس مستقر على اغلب ليبيا وأمطار متوقعة بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغيير في الحالة الجوية والطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب أحياناً على مناطق الشمال الشرقي وأقصى الساحل الغربي مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) وتتراوح مابين (19-25)مْ.

والله أعــــــــــــــــــلم.