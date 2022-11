معلقًا على تعيين الطرابلسي.. التكبالي: الدبيبة يعتمد على قيادات التشكيلات المسلحة في مواجهة باشاآغا

ليبيا- علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية، لافتًا إلى تولي كثير من قيادات التشكيلات المسلحة مناصب مهمة بالأجهزة الأمنية بالبلاد.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، قال: “إن الدبيبة يعتمد على قيادات تلك التشكيلات لحماية سلطته في مواجهة خصمه فتحي باشاآغا، وبالتالي فلن يأتي بأي وزير من خارجهم”، لافتًا إلى أن الأخير استعان هو الآخر في حكومته بشخصيات محسوبة أيضًا على قيادات تلك المجموعات المسلحة.

وأوضح التكبالي أن الطرابلسي كان يشغل في فترة ما منصب آمر “قوة العمليات الخاصة” التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، لكن الضجة حول قرار تعيينه حاليًا وزيرًا مكلفًا تأتي ربما في إطار قيام الدبيبة بالمبالغة في تعيين مزيد من هذه القيادات، ومكافأتهم ماليًا خلال العام الأخير.

