البركي: أرشح «ناكر» لرئاسة اللجنة العلمية في مؤتمر «اغنيوة» لمكافحة الفساد

سخرت ريم البركي، الناشطة الليبية، من إعلان جهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه المليشياوي اغنيوة الككلي، عن تنظيم مؤتمر علمي حول مكافحة الفساد داعية إلى أن تسند رئاسة لجنته العلمية لعبدالله ناكر رئيس ما يسمى بحزب القمة والمتهم بسرقة المال العام.

وقالت البركي، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “جهاز دعم الاستقرار (جهاز غنيوة الككلي) يعلن عن تنظيم مؤتمر علمي لمكافحة الفساد”.

وأضافت “بصراحة مدام المؤتمر علمي أنا أرشح البروفيسور عبدالله ناكر لرئاسة اللجنة العلمية، الموضوع راه يبكي ما يضحكش”.