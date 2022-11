الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تطالب المواطنين والجهات العامة بسداد ما عليهم من ديون مستحقة

ليبيا – أعلن مدير مكتب الإعلام في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم تدني قيمة الاشتراك في خدمات الشركة وضعف الإقبال على تركيب عدادات استهلاك المياه.

كريم وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أشار إلى أن أعمال تركيب العدادات على مستوى مكاتب خدمات المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي لم تتجاوز 570 عدادًا، منها 254 للشركات و36 للجهات العامة و289 عدادًا منزليًا.

وطالب المواطنين والجهات العامة والأنشطة التجارية بسداد ما عليهم من ديون مستحقة للشركة.

