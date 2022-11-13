الكبير: باتيلي ليس ملزما بمنح “النواب والدولة” فرصة جديدة

الوطن| رصد

قال الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير، إن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي ليس ملزما بمنح مجلسي النواب والدولة فرصة جديدة للدخول في جولة من الحوار، وقد يعمل على جمعهما للوصول لتوافق حول قاعدة دستورية قوانين انتخابية لكن قد يلجأ لملتقى حوار سياسي.

ولفت الكبير، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن المبعوث الأممي والسفير الأمريكي والدول الداعمة للانتخابات، متوافقون حول ضرورة إجراء الانتخابات، كما يؤكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على مواصلة الضغط على مجلسي النواب والدولة من أجل الوصول لقاعدة دستورية.

ولفت الكبير إلى أن المقلق في تصريحات نورلاند أنه ما زال يعول على مجلسي النواب والدولة، وتهديده بإعادة تقييم علاقاتها مع الأجسام والكيانات التي تعرقل الانتخابات لا يكفي.