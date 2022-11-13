وزير التعليم يبحث مع ممثل اليونيسف خطة المنظمة لثلاث سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

بحث وَزِير التّربية والتّعليم موسى المقريف مع المُمثّل الخاص لمُنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا “ميكيلي سيرفادي”، خُطة المُنظّمة للسنوات الثلاثة المقبلة، وتدريب المُعلّمين، والتّعليم عن بُعد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن ممثل “اليونيسف” أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد على أهمّية تنمية المهارات لدى تلاميذ الصفوف الأولى، ومهارات التّعليم عن بُعد، وتدريب المُعلّمين، وتحدث عن التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة، ومَدى توفر البيئة المُناسبة لهم.

وثمّن وزير التّربية والتّعليم موسى المقريف جُهود المُنظّمة وبرامجها خلال العام الجاري، مُستعرضاً جُهود إداراتَي رياض الأطفال والنَّشاط المدرسي بالوزارة في تنمية مهارات الأطفال، مُشيراً إلى جُهود الوزارة في ملف التعليم عن بُعد، وما تمّ التوصل إليه بالخصوص، مُعرباً عن أمله في توقيع مذكّرة تفاهم مع المنظمة على أن تكون مُستندة إلى جدول زمني واضح.

كما تَناوَل اللقاء أيضاً خُطة المَركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومذكّرة التّفاهم المُوقّعة بين الوزارة والمَركز الوطني للتوحد وما أَسْهَمَتْ فيه من تأهِيل 12 من أطفال المركز وإدماجهم للدِّراسة بعدد من المُؤسٍسات التّعليمية التابعة للوزارة.

وشارك في اللقاء اِختصاصية التّعليم بالمُنظمة “إريكا أيازي” وموظفة التّعليم بالمُنظّمة “أمل مركوس” وكذلك وكِيل وزارة التعليم لشؤون المُراقبات مُحسن الكبيّر، ومُستشار الوزير، ومُدير المركز العام للتدريب وتطوير التّعليم المُكلّف عبد السلام الصغير، ومُدير إدارة البُحُوث التّربوية بمَركز المَناهج التّعليمية والبُحُوث التّربوية سيف النصر بالحسن.