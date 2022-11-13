الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

واصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل الدينار الليبي، الأحد، مسجلًا 5.16 دينار مقابل 5.19 دينار، خلال تعاملات، السبت، في السوق الموازية.

وكان سعر صرف الدولار سجل تراجعًا مقابل الدينار الليبي، أمس السبت بفارق 6 دراهم عن تعاملات الخميس.