الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

واصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل الدينار الليبي، الأحد، مسجلًا 5.16 دينار مقابل 5.19 دينار، خلال تعاملات، السبت، في السوق الموازية.
وكان سعر صرف الدولار سجل تراجعًا مقابل الدينار الليبي، أمس السبت بفارق 6 دراهم عن تعاملات الخميس.
استقرار الدينار التونسي والليرة التركية
وزاد سعر صرف اليورو إلى 5.31 دينار مقابل 5.30 دينار السبت، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار، وذلك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقرت الليرة التركية عند 0.28 دينار، والعملة التونسية عند 1.63 دينار ليبي.
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