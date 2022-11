ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن لقاء بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري سيعقد قريبًا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة ”ليبيا الحدث”، قال: “إن هناك اتفاقًا تامًا للمستشار عقيلة صالح مع مجلس الدولة على المناصب السيادية”.

