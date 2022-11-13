الصول: الصديق الكبير متحكم في إيرادات النفط

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن الصديق الكبير، مُتحكم في إيرادات النفط في مصرف ليبيا المركزي.

وقال الصور، في تصريحات صحفية: “اللقاء المرتقب بين رئيسي النواب والدولة، سيناقش ملف المناصب السيادية، وأهمها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف “اللقاء يهدف للتوافق على قاعدة دستورية، ونتمنى إجراء استفتاء على الدستور، وهناك مساع حثيثة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، لتنظيم لقاء أو تشكيل لجان للاتفاق على القاعدة الدستورية، وتوحيد المناصب السيادية”.

وتابع “ندعم أي لقاء يجمع ويتوافق عليه الليبيون، بغض النظر عن إملاءات الدول الخارجية وسفرائهم، فالدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا تريد الاستقرار لليبيا، ولا تقارب الليبيين مع بعضهم”.

واستطرد “إذا تمكنّا من إجراء انتخابات برلمانية، فبإمكاننا إجراء انتخابات رئاسية أيضًا، وحكومة الدبيبة «منتهية الولاية»، ولا يُمكنها إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية، كما أن ليبيا لم تعد تحتمل هذا الانقسام وانتشار السلاح والتشكيلات المسلحة التي تؤتمر بأوامر خارجية”.