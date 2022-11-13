بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية صرف مخصصات منحة أسر الشهداء لقرابة 9 آلاف أسرة مستفيدة بعد استكمال كل الإجراءات المالية المتبعة. وكانت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أعلن جاهزية منح ذوي الإعاقة المستديمة عن الأشهر سبتمبر وأكتوبر لسنة2022. ودعت الهيئة العامة لرعية أسر الشهداء والمفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” جميع مديري المكاتب والمندوبين استلام الحوافظ المالية الساعة 1.30 ظهرا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا