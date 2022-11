ليبيا – وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة الاتفاقية التركية بأنها “باطلة وهي بلطجة على الدولة الليبية”.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “الاتفاقية التركية باطلة وهي بلطجة على الدولة الليبية في صمت من المجتمع الدولي وتهاون المؤسسات الليبية لرفع دعوى قضائية ضدها بسبب الأطماع والمخاوف بين الفرقاء الليبيين”.

