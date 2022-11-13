التكبالي: الدبيبة يكافئ قيادات الميليشيات بالتعيينات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يعتمد على قيادات التشكيلات المسلحة لحماية سلطته في مواجهة خصمه فتحي باشاغا.

جاء ذلك تعليقا على تكليف الدبيبة، عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية، مؤكدا تولي كثير من قيادات التشكيلات المسلحة مناصب مهمة بالأجهزة الأمنية بالبلاد.

وأشار التكبالي إلى أن الطرابلسي كان يشغل في فترة ما منصب آمر “قوة العمليات الخاصة” التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، لكن الضجة حول قرار تعيينه حاليًا وزيرًا مكلفًا تأتي ربما في إطار قيام الدبيبة بالمبالغة في تعيين مزيد من هذه القيادات، ومكافأتهم ماليًا خلال العام الأخير.