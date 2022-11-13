مهندس ترسيم الحدود البحرية التركي: ليبيا كانت ستخسر 40 ألف كيلومتر مربع إذا اتفقت مع اليونان

قال رئيس أركان القوات البحرية التركية سابقا الأدميرال “جهاد ياجيجي” إن كل بلد له الحق السيادي في توقيع أي اتفاقية، وإن هناك تضليلا فيما يتعلق بالخط الفاصل بين تركيا وليبيا الذي قيل إنه يتعارض مع مصالح بعض الجزر اليونانية.

وأوضح مهندس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في حوار مع صحيفة “كاثمريني” اليونانية، أنه من رسم هذا الخط الذي يربط بين سواحل البلدين، ويمر بمنطقة تبعد 40 ميلاً عن جزيرة كريت، مؤكدا أن تركيا لا تتدخل في المياه الإقليمية لأي دولة.

وأضاف “جهاد ياجيجي” أن المذكرة الموقعة مع ليبيا لا تخضع بموجب القانون إلى موافقة مجلس النواب الليبي، ولا يمكنه التوقيع على مذكرة، قائلا إنه لا يوجد برلمان منتخب حقيقي في ليبيا الآن، وقد انهار قبل 8 سنوات ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين، على حد تعبيره.

وأشار رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق إلى أنه التقى ممثلين عن مجلس النواب قبل 4 أشهر، وأكد أنه كان لديهم مخاوف بسبب الدعاية اليونانية التي تقول إن ليبيا خسرت منطقة بحرية وتم إجبارها على توقيع اتفاقية مع تركيا التي استولت على حقوقها البحرية.

وقال “ياجيجي” إنه أوضح لمجلس النواب أنهم إذا وقعت ليبيا اتفاقية الاختصاص البحري مع اليونان، فستخسر ما لا يقل عن 40 ألف كيلومتر مربع من المنطقة البحرية مقارنة بالاتفاقيات التي وقعتها مع تركيا، وقال إنه عرض المخطط اليوناني وقارنه بالعرض التركي.