ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة شوكولاتة تحمل العلامة التجارية “boom” قادمة من باكستان بسبب وجود لون محظور E102 بالإضافة إلى أن القوام غير جيد.

المركز أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أن الكمية المرفوضة بلغت 430 صندوقًا دخلت عبر ميناء طرابلس البحري.

