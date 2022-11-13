البرغثي: نتوقع اندلاع قتال بين الطرابلسي وقادة الميليشيات

الوطن| رصد

أكد وزير الدفاع السابق، محمد محمود البرغثي، أن قرار تكليف رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، المليشياوي عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية، “غير صائب”.

وحذر البرغثي، من تداعيات القرار على تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخيرة، وخصوصاً التي تمتلك سنوات طويلة من الخبرة.

وقال البرغثي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الطرابلسي يفتقر للخبرة الكافية المطلوبة لهذا الموقع البالغ الأهمية، فضلاً عما اتسمت به سيرته الذاتية من تغيير مواقفه، وولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية.

وأشار إلى أن عناصر التشكيلات المسلحة لا يؤمنون في الأغلب سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، وعدد غير قليل من تلك التشكيلات تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية.

وتوقع البرغثي اشتعال الصدام بين الطرابلسي وقادة التشكيلات الأكثر نفوذاً بالعاصمة في أي وقت؛ بسبب رفضهم الانصياع لأي شخصية، لافتاً إلى الصدامات التي وقعت بين الطرابلسي في السابق، وعبد الغني الككلي وعبد الرؤوف كاره.