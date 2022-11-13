عقيلة صالح: الاستثمار الحقيقي يكون في بناء الإنسان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف وأعضاء النقابة العامة للمعلمين ونُقباء المعلمين من مختلف أنحاء البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً أن الاستثمار الحقيقي يكون في بناء الإنسان.

وشدد صالح خلال اللقاء الذي جرى بمدينة القبة بحضور عضو مجلس النواب الهادي الصغير على أهمية دور المعلم في بناء النشء الذي يسهم في تنمية وتقدم البلاد وشدد على أن ما قدمه مجلس النواب للمعلمين هو حق لهم وليس منة من أحد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وبين النقيب العام للمعلمين وأعضاء النقابة العامة أن صالح كان له الفضل في نيل المعلمين لحقوقهم بعد طول انتظار ومعاناة، حيث كرمت النقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين من مختلف أنحاء البلاد رئيس مجلس النواب بدرع الوفاء تقديراً لمواقفه الوطنية في دعم المعلمين في نيل حقوقهم من خلال إصدار مجلس النواب للقانون رقم 04 لسنة 2018 الذي نال به المعلم حقوقه.