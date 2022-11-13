الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».
وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، «إن زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، ونوه إلى أن «إرسال شحنات الوقود إلى تونس لدعمها وواجبنا مع دولة جارة».
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تأجيل زيارة الدبيبة إلى تونس
وكان من المقرر أن يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة، تونس في شهر أبريل الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون سبب معلوم.
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