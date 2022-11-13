الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».

وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، «إن زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، ونوه إلى أن «إرسال شحنات الوقود إلى تونس لدعمها وواجبنا مع دولة جارة».

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