تشغيل محطة تحويل الشعلة في البيضاء

العنوان-البيضاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم فك الخلايا القديمة واجراء الاختبارات اللازمة من قبل فرق صيانة الجهد المتوسط البيضاء وتشغيلها يوم أمس السبت وشحنها لأول مرة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرصها على تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا، بصيانة وإنشاء محطات التحويل لما لها من أهمية في استقرار الشبكة العامة وتخفيف الأحمال بالمناطق.