اللافي يبحث مع خارجية مالطا جهود حل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 November, 2022

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاحد، مع وزير خارجية مالطا “إيان بورج”، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وسبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، وسبل استكمال المسار الدستوري.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المتقوش، مناقشة العلاقات الثنائية التي تجمع ليبيا ومالطا وآخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي، مساعِ الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من بينها مالطا للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأشاد الوزير المالطي، بجهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعمله المستمر مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.