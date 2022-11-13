اتفاق «ليبي – لبناني» على تسريع إجراءات الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين

أعلنت غرفتا التجارة في ليبيا ولبنان توقيع اتفاقية تنص على سرعة البدء في إجراءات الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل سياحة العلاج لليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دوليًا.

ووقع عن الجانب الليبي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، حيث تركز الاتفاقية على تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، ومنها مجال الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وفقًا لوكال الأنباء الليبية «وال».

جملة من الاتفاقات في الملف الصحي

وذكرت مصادر بالغرفة التجارية لوكالة الأنباء الليبية أن الوفد الليبي برئاسة رئيس الاتحاد والوفد المرافق له توصل خلال هذه الزيارة لجملة من الاتفاقات في الملف الصحي، ومنها أن يتواصل اتحاد الغرف اللبناني، والترتيب لعقد لقاءات فنية لتسهيل إجراءات البدء في الرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب يكون من العاصمة طرابلس إلى مدينة طرابلس اللبنانية، وتسهيل الإجراءات للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة الجامعية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوارة في الجامعات اللبنانية ذات التصنيف العالمي.

كما اتفق الطرفان على تأسيس منصة دائمة للتلاقي والحوار وتنظيم النشاطات التجارية المختلفة، تحت مسمى مجلس التعاون الليبي – اللبناني للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على تنظيم منتدى التعاون المشترك للتجارة والاستثمار، يشارك فيه رؤساء ومؤسسات ومختصون ومسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون ليبيون ولبنانيون، وذلك خلال فترة العشرين أو الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لهذا العام في بيروت، كما جرى اقتراح تنظيم معرض تجاري في ليبيا تحت مسمى «صنع في لبنان»، واقتُرح موعده في منتصف شهر مارس من العام المقبل.