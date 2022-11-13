دورة تدريبية لضابطات الشرطة لتعزيز مفهوم الأمن الانتخابي

العنوان-طرابلس

انطلقت، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لضابطات الشرطة المستهدفات لتأمين محطات النساء بمراكز الاقتراع، التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وبحسب بيان المفوضية، تشرف على الدورة وحدة الأمن الانتخابي وقسم التدريب والإجراءات، ووحدة دعم المرأة التابعة لإدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، وتستهدف تدريب عدد 30 ضابطة شرطة من المنطقة الغربية والجنوبية، لتعريفهن بالعملية الانتخابية وتدريبهن على كيفية تأمين هذه المحطات، وماهية الإجراءات المتبعة الواجب اتخاذها ومراعاتها يوم الاقتراع أثناء تأمين مراكز الاقتراع.

وعبرت عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، عن تقديرها لمساهمة المرأة الليبية في هذا المجال برغم صعوبة الظروف التي يعملن بها، وثمنت روح المسؤولية التي اضطلعن بها.

وقالت رباب: “في ليبيا تم تعيين النساء في جميع الإدارات الشرطية والأمنية، بل وتدرجن كذلك في عديد من المناصب العسكرية، وكان لدورهن الأثر الإيجابي في كل هذه الميادين”.

وأضافت: “أثبتت النساء أنهن قادرات على أداء نفس الأدوار، وبنفس المعايير وفي ظل نفس الظروف الصعبة، مثل نظرائهن من الرجال”.