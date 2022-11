بوشناف وديبي يبحثان الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص)

ليبيا – بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي -رئيس جمهورية تشاد- الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص).

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس ديبي في القصر الرئاسي بالعاصمة انجامينا السبت لبوشناف والوفد المرافق له، بحضور مستشار الأمن القومي التشادي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

بدوره، أكد الرئيس ديبي خلال المقابلة دعم بلاده -التي تترأس الدورة الحالية لرئاسة التجمع الأفريقي- للمشروع الليبي بتأسيس مجلس الأمن القومي لـ (س، ص)، لافتًا إلى أنه سيعمل مع رؤساء الدول الإفريقية على جعل هذا المشروع واقعًا.

وحول الموقف التشادي بشأن الوضع الليبي شدد ديبي أن بلاده لن تألوَ جهدًا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، لان استقرارها هو استقرار لتشاد، لافتًا إلى أن الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيًا، كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل.

من جهته، أكد بوشناف عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وأن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لدولة تشاد رئاسة وحكومة وشعبا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

