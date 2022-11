أبو عزة: الدقيق المتوفر حاليًا من أردأ أنواع الدقيق والأقل جودة في السوق العالمي

ليبيا – نوه رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إلى أن الدقيق المتوفر حاليًا في السوق الليبي يعدّ من أردأ أنواع الدقيق والأقل جودة في السوق العالمي.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أكد أن سعر قنطار الدقيق ارتفع في السوق، ووصل في المنطقة الشرقية إلى 320 دينارًا، وفي طرابلس إلى 285 دينارا.

وأرجع سبب ارتفاع أسعار الدقيق إلى تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق توريد وتأخير البواخر في المواني التركية وخضوعها للتفتيش، مستدركًا: “وبعد سماع التجار لهذا الخبر استغلوا الفرصة واحتفظوا بكميات الدقيق الموجودة لديهم في المخازن”.

أبو عزة ختم: “الوضع حاليًا مطمئن بعد وصول كميات كبيرة من القمح هذا الأسبوع إلى المواني الليبية، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الدقيق”.

