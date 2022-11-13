أقل من 5 دنانير.. انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالسوق الرسمية

أظهر متوسط سعر صرف الدولار انخفاضا بفارق 90 درهما إلى مستوى 4.89 دينار، اليوم الأحد، مقابل 4.98 دينار خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، في السوق الرسمية.

حيث ارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دنانير مقابل 5 دنانير، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار درهم واحد مسجلًا 5.79 دينار مقابل 5.68 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار مقابل 1.32 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار مقابل 1.35 دينار.

واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وبقيت الليرة التركية واليوان الصيني عند مستوى 0.26 دينار، و0.68 دينار، على الترتيب.