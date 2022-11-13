ستيفاني: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دوراً في ليبيا

رأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن البعض في ليبيا غير مهتم بممارسة شفافية ‏التدقيق المالي، وهذا يتطلب تدخل دولي من دول عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ستيفاني، في تصريحات صحفية: “التدقيق المالي في أعمال مصرف ليبيا المركزي أمر ‏مارسته دول عديدة، وبدون الانتخابات ستكون في ليبيا شهية مستمرة للسلطة ‏التنفيذية المؤقتة، وهذا ما كان واضحًا خلال السنوات الست ‏الماضية”.

وأضافت “على الولايات المتحدة أن تلعب دورًا في ليبيا، لكن ‏يجب أن يساعد الليبيون أنفسهم أولاً، وطالما ظل النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات في ليبيا، ستظل كل ‏هذه الأطراف تتصارع طيلة الـ40 عامًا المقبلة”.

وتابعت “قرأت مثل أي شخص عن التقارير حول التسريبات المرتبطة ‏بتورط أعضاء ملتقى الحوار السياسي في فساد بشأن اتخاذ قرار ‏انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ولا أدري لماذا يتم الحديث عن عدم الشفافية، وكانت جميع ‏الجلسات مُذاعة على الهواء، ولكن رغم ذلك نحن ليس لدينا سلطة ‏التحقيق ووجهنا بضرورة تشكيل لجان للتحقيق”.

واستطردت “تصويت البرلمان ‏بالثقة للحكومة بأغلبية كبيرة، يُظهر أنه لم يكن هناك فساد، ودفعنا في مفاوضات القاهرة للتفاوض على مسودة الدستور، ‏وتم الاتفاق على كل البنود الخاصة بها، ما عدا شروط الترشح للرئاسة التي ‏انهار التفاوض بسببها”.

واستكملت “أدخلت اللجنة حينها فصلاً كاملاً يشرح بالتفصيل نموذج اللامركزية بتقسيم ‏الدوائر الانتخابية الـ13، إلى مقاطعات ضمن أقاليم ليبيا التاريخية ‏الثلاثة، وزعت اللجنة آلية توزيع الموارد بين البلديات والمناطق، وكان ‏هذا تقاسم سلطة إيجابي، وعدم وضع كل شيء في طرابلس، حيث ‏شبكة المحسوبية”.