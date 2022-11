ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستغل وجوده على رأس المجلس لتحقيق أغراض خاصة.

عبد المولى أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن عقيلة صالح يستغل منصبه بهدف الوصول لرئاسة المجلس الرئاسي.

ونوّه إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري بالمثل، يستغل وجوده على رأس المجلس لغرض الحصول على رئاسة السلطة التنفيذية أو منصب بها.

وأكد أنه من لديه طموحات سياسية عليه عرض مشروعه على الشعب لا استغلال وجوده بأحد المناصب.

عبد المولى: عقيلة صالح والمشري يستغلان وجودهما على رأس المجلسين لتحقيق أغراضهم الخاصة

