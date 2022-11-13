“بحضور المنقوش”..اللافي يناقش مع وزير الخارجية المالطي تطورات الأزمة الليبية

الوطن|رصد

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ظهر اليوم الاحد، وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، لمناقشة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي، وسبل استكمال المسار الدستوري.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي، دور الدول الداعمة لاستقرار ليبيا والتي من بينها مالطا، للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدًا على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

بدوره أشاد الوزير المالطي بجهود المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعمله المستمر مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.