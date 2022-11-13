دراسة علمية.. بوابة إفريقيا الأولى في تناول قضايا الأمن الوطني الليبي

ناقش الباحث الليبي عبدالرزاق فرج مختار الفطيسي، رسالة الدكتوراه في الإعلام، والتي أجراها تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة بني سويف وعميد سابق كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة الوادي، والدكتور مصطفى سيد، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسوان، تحت عنوان (التعرض للمواقع الإخبارية الإلكترونية وعلاقته بإدراك الشباب الجامعي الليبي لقضايا الأمن القومي) دراسة تحليلية ميدانية.

وضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي (رئيسا ومناقشا)، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة بني سويف (عضوا ومشرفا)، والأستاذ الدكتور حلمي محمود أستاذ الإعلام الإلكتروني وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي بقنا (عضوا ومناقشا).

وهدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر المواقع الإخبارية الإلكترونية جذبا للشباب الجامعي الليبي، وكثافة متابعة هذه المواقع، وكيفية تقييم الشباب للمواقع الإخبارية الإلكترونية.

وضمت عينة الدراسة التحليلية مواقع، (العربية الإخباري، والجزيرة الإخباري، وبوابة إفريقيا الإخبارية، وعين ليبيا الإخباري).

وجاء في نتائج الدراسة أن الشباب الجامعي الليبي (جمهور الدراسة) يتابع المواقع الإخبارية الإلكترونية بأنماط مختلفة من حيث حجم التعرض وتفاوت المتابعة وأسباب التفضيل، كما أثبتت الدراسة في نتائجها أن من أبرز المضامين المهمة للشباب الجامعي الليبي مضامين الأمن القومي، والمضامين الثقافية والدينية، والمضامين الاجتماعية، وفي مراتب متأخرة المضامين الاقتصادية والرياضية. وبحسب نتائج الدراسة، جاءت بوابة إفريقيا الإخبارية في المرتبة الأولى من حيث تغطية موضوعات وقضايا الأمن القومي. كما جاء موقع العربية. نت في المرتبة الأولى من حيث تفضيل الجمهور، وفي المرتبة الثانية بوابة إفريقيا الإخبارية.