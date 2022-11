ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول على تأييدهم اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الدولة “خالد المشري”.

الصول بيّن في تصريح لشبكة “لام” دعمهم أي لقاء يجمع ويتوافق عليه الليبيون، بغض النظر عن إملاءات الدول الخارجية وسفرائهم.

وأشار إلى أنه إذا تم التمكن من إجراء انتخابات برلمانية فبالإمكان إجراء انتخابات رئاسية أيضًا.

ولفت الى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستقرار لليبيا ولا تقارب الليبيين مع بعضهم.

كما أكد على أن لقاء رئيسي النواب والدولة يهدف للتوافق على قاعدة دستورية، متمنيًا إجراء استفتاء على الدستور.

وأوضح أن اللقاء سيناقش ملف المناصب السيادية وأهمها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ورأى أن الصديق الكبير متحكم في إيرادات النفط في مصرف ليبيا المركزي، مبينًا أن ليبيا لم تعد تحتمل هذا الانقسام وانتشار السلاح والتشكيلات المسلحة التي تؤتمر بأوامر خارجية.

وشدد على أن هناك مساع حثيثة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لتنظيم لقاء أو تشكيل لجان للاتفاق على توحيد المناصب السيادية والاتفاق على القاعدة الدستورية.

وفي الختام أفاد أن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.

Shares

The post الصول: ندعم أي لقاء يجمع ويتوافق عليه الليبيون بغض النظر عن إملاءات الدول الخارجية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية