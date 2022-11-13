المهدوي: تكليف الطرابلسي يشكل خطرا كبيرا على بناء الدولة

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن التشكيلات المسلحة تمكنت فعلياً من إحكام قبضتها على تلك مؤسسات الدولة في المنطقة الغربية.

وأكد المهدوي، أن قرار تكليف رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، المليشياوي عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية، سيزيد من سطوة التشكيلات المسلحة، ويشكل خطراً كبيراً على فكرة بناء الدولة، وأيضاً على ما يستهدفه الجميع من توحيد للمؤسسة الأمنية والعسكرية مستقبلاً.

وأشار المهدوي إلى تراجع العناصر الشرطية النظامية، وباتت التشكيلات المسلحة هي من تباشر حملات التفتيش والمداهمات والقبض.

وأشار إلى أن التشكيلات الموالية للدبيبة تزايد شعورها بالقوة، وأصبحت ترى بأنها الأجدر بالسلطة.