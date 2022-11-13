الأحمر: قطاع الزراعة مهدد بالاندثار في ليبيا

قالت أستاذة الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طرابلس ياسمين الأحمر، إن الأحداث التي عاشتها ليبيا طيلة السنوات العشر الأخيرة زادت الصعوبات التي يواجهها العاملون في الفلاحة، وبات قطاع الزراعة مهددًا بالاندثار.

أضافت في تصريحات تلفزيونية أن هناك عومل كثيرة لتراجع المساحات الخضراء وتضاؤل الإنتاج الزراعي، منها الزحف العمراني، وعدم تطبيق قانون تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية وندرة المياه وتأثر التربة بشكل كبير بعوامل الجفاف.

ولفتت إلى أن ليبيا من أكثر الدول حساسية تجاه التغيرات المناخية، بسبب موقعها الجغرافي، حيث تقع ضمن المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تتميز بانخفاض هطول الأمطار، وتغطي الصحراء 80% من مساحتها وارتفاع درجات الحرارة وافتقارها للغطاء النباتي.