الدبيبة: أسباب أمنية وراء عدم فتح معابر حدودية إضافية بين ليبيا وتونس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ما يفسر عدم فتح معابر حدودية إضافية بين تونس وليبيا هو أن المنطقة تمر بمشاكل أمنية حقيقية ومخاطر إرهابية.

وأضاف الدبيبة، في حوار مع إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الأحد، أنه سيتم فتح بوابات أخرى حدودية أخرى بين البلدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الإشكاليات التي تشهدها المعابر الحدودية بين البلدين تعود أساسا إلى أسباب لوجستية، منها تعطل المنظومات الإعلامية لتسجيل دخول وخروج المسافرين.

وأبرز الدبيبة أن معبر رأس الجدير الحدودي يحتاج إلى مزيد التحسينات في ظل ما يشهده من حركة عبور كبيرة مقارنة بمعبر الذهيبة.