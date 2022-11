عميد بلدية حي الأندلس يحذر من كارثة بيئية بالبلدية بسبب تلوث مجرى الوادي بمياه الصرف الصحي

ليبيا – حذر عميد بلدية حي الأندلس “محمد الفطيسي” من كارثة بيئية بالبلدية خاصة بمنطقتي الساعدي وقرجي بسبب تلوث مجرى الوادي بمياه الصرف الصحي.

الفطيسي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن هذا التلوث أدى إلى ظهور بعد الأمراض الجلدية المعدية وسط غياب تام لوزارة البيئة وتواضع إمكانيات شركة المياة والصرف الصحي.

ونوّه إلى توقف محطات الرفع والتنقية عن العمل منذ مدة، الأمر الذي فاقم من هذه المشكلة.

