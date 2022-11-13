ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على متهمين بإطلاق النار على منزل مواطن، وهما في حالة فقدان الوعي؛ نتيجة تناولهما أقراصًا مخدرة.

وأوضح بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تلقت بلاغًا بشأن وجود مركبة آلية نوع «ليكزس» مصفحة، على متنها شخصان مسلحان قاما بالتهجم على أحد المواطنين أمام منزله بطريق المطار، مما تسبب في إصابة والده بعيار ناري.

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ووفق البيان، فقد تحركت دوريات تابعة للقوة، وجرى محاصرة المركبة والقبض على من كان على متنها، وتبين بأن المقبوض عليهما في حالة فقدان للوعي نتيجة تناولهما أقراصًا مخدرة.