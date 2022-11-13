المحيشي: أزمة الطاقة هي فرصة ليبيا لأخذ مكانة عالمية في سوق الطاقة

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي والخبير الاقتصادي إسماعيل المحيشي أن أزمة الطاقة فرصة عظيمة أمام ليبيا لتحقيق مكانة عالمية في سوق الطاقة العالمي.

وأضاف المحيشي في تصريحات تلفزيونية أن “الدول الأوروبية أصبحت تبحث عن دول بديلة لتأخذ منها الطاقة غير روسيا“، مؤكدًا أن ليبيا الآن تعتبر محط أنظار الدول الأوروبية، وتجعلها في الواجهة لتعويض النقص بسبب أزمة الطاقة.

وأتبع الخبير الاقتصادي أن ما جعل ليبيا في الواجهة هو توافر النفط والغاز فيها، بالإضافة لقربها من أوروبا جغرافيًا، ورخص تكلفة إنتاج النفط والغاز وجودته العالية.

وأكد المحيشي أن ذلك لن يتم إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية بين الأطراف الليبية المتصارعة، “وللأسف ذلك غير موجود“، مشيرًا إلى أن تصريحات السفراء بشأن حيادية المؤسسة الوطنية للنفط هي نقطة إيجابية.