الدبيبة: حريصون على كشف مصير الشورابي والقطاري

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حرص حكومته على كشف مصير المفقودين في ليبيا، من بينهم الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وقال الدبيبة، في حوار مع إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الأحد، إن ملف الصحفيين التونسيين مطروح على الطاولة، مع عديد الأسماء الأخرى، مضيفا بقوله: ”عندما نتحصل على أي معلومة سنعلنها ولن نخفي أي شيء لو عرفنا أنهما غابا عن هذه الحياة، سنذكر ذلك”.

وأوضح أنه لا تتوفر لدى حكومته في الوقت الحالي أي معلومات دقيقة حول هذا الملف.