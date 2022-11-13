النويري يلتقي عدداً من نواب المنطقة الغربية

الوطن / متابعات

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النوري، الأحد، مع عدد من أعضاء مجلس ‏النواب عن المنطقة الغربية.

وناقش اللقاء الذي جرى في مقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، التطورات الراهنة في البلاد على صعيد الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكّد الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق واستكمال جهود باقي أعضاء البرلمان في هذا الإطار.

وشدد النواب الحاضرون على ماجاء في بيان النائب الأول الصادر في العاشر من نوفمبر الجاري، والمتعلّق بالسيادة الليبية، ورفض التدخلات الخارجية من بعض الأطراف.