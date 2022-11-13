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ممثل «اليونيسف» يبحث مع المقريف إدماج الأطفال ذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد ميشيل سيرفادي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في ليبيا، أنه بحث مع وزير تعليم حكومة الدبيبة، موسى المقريف، مسألة تدريب المعلمين وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة.

وقال سيرفادي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “التقيت اليوم وزير التربية والتعليم الليبي موسى المقريف”.

وأضاف “درات مناقشة رائعة حول تدريب المعلمين وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة والتحول الرقمي والمهارات، حيث إن برنامج اليونيسيف في ليبيا 2023/25 يركز على تلك الأولويات”.

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صحيفة الساعة 24

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