عقيلة صالح: ما قدمه مجلس النواب للمعلمين «حق»  وليس منة من أحد 

أكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، التقى النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف، وأعضاء النقابة العامة للمعلمين ونُقباء المعلمين من مختلف أنحاء البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً.

وأوضح بليحق، في بيان، أن نقيب المعلمين وأعضاء النقابة العامة ونقباء المعلمين من مختلف أنحاء ليبيا تقدموا بالشكر لرئيس النواب الذي كان له الفضل في نيل المعلمين لحقوقهم بعد طول انتظار ومعاناة.

وتابع البيان، أن النقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين من مختلف أنحاء البلاد كرمت المستشار عقيلة صالح بدرع الوفاء تقديراً لمواقفه الوطنية في دعم المعلمين في نيل حقوقهم من خلال إصدار مجلس النواب للقانون رقم 04 لسنة 2018 الذي نال به المعلم حقوقه.

ومن جانبه أكد عقيلة صالح، على أن “ما قدمه مجلس النواب للمعلمين هو حق لهم وليس منة من أحد”، كما أكد أن “الإستثمار الحقيقي يكون في بناء الإنسان”.

وأوضح رئيس النواب أن “دور المعلم مهم في بناء النشء الذي يسهم في تنمية وتقدم البلاد”.