«حكومة الوحدة» تتابع استكمال مشروع قرجي الاستثماري المملوك لـ«الدعوة الإسلامية»

زارت لجنة متابعة المشاريع الاستراتيجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، مشروع قرجي الاستثماري المملوك لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة الجمعية على «فيسبوك»، بأن الوفد اجتمع مع مدير مكتب المشروعات والتنفيذ الذاتي بالجمعية المهندس علي الحراري، والمهندسين والمستشارين المشرفين على المشروع.

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وناقش الاجتماع آلية الإسراع في تنفيذ أعمال المشروع، والاطلاع على آلية التنفيذ الأعمال التي جرى مباشرتها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالأعمال المراد تنفيذها مع الشركات الأجنبية والمتعاقد معها سابقا.

وأوضح البيان أن الوفد قام بزيارة للمشروع، من أجل التعرف على حجم الأعمال المنفذة والأخرى الجاري تنفيذها.

وفد من حكومة الوحدة الوطنية يزور مشروع قرجي الاستثماري، الأحد 13 نوفمبر 2022 (جمعية الدعوة الإسلامية)

مشروع قرجي الاستثماري، الأحد 13 نوفمبر 2022 (جمعية الدعوة الإسلامية)