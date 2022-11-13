المدني: تفجير اسطنبول لم يحدث صدفة

رأى عبد المالك المدني، الناطق باسم الغرفة الإعلامية لمليشيات بركان الغضب، أن “تفجير اسطنبول” لم يحدث صدفة.

وقال المدني في تغريدة عبر “تويتر” إن التفجير الذي حدث في اسطنبول في وضح النهار وفي أكثر الشوارع ازدحاماً، حيث يزور شارع الاستقلال بتقسيم حوالي 3 ملايين زائر يومياً، أعتقد أنه لم يكن محض الصدفة، خصوصا أن تركيا ستدخل في انتخابات الأشهر القادمة.

وتابع: “الرئاسة التركية الآن تحت ضغط كبير لاحتواء هذه الأزمة”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن مرتكبي تفجير إسطنبول سيعاقبون ولن يتحكم الإرهاب بتركيا.

وأشار أردوغان إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، مضيفا: ربما يكون من الخطأ الجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن المعلومات تشير إلى ذلك.

وذكر أردوغان أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.