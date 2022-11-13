شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة يبحر نحو تونس غربا.. ويغازل السيسي شرقا

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، والتي تحدث خلالها عن العديد من الموضوعات الداخلية والعلاقات مع دول الجوار.

وتطرق الدبيبة، في المقابلة المذاعة اليوم، إلى عدة موضوعات، أبرزها الانتخابات، والعلاقات مع مصر، حيث عبّر عن رغبته في التقرب من الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، بالإضافة إلى العلاقات مع تونس التي قال إنها «تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».

– الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

وفتح البرنامج نقاشا حول تصريحات الدبيبة مع كل من: الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي الليبي عبدالله الديباني، وأستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، والمحلل السياسي غازي معلّي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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