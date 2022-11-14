الدبيبة يناقش مع وزير الخارجية المالطي الملفات الاقتصادية وفتح الملف الجوي بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة “، اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، وزير الخارجية المالطي ” إيان بورج ” والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش “.

وبحسب بيان صادر على صفحة حكومتنا الرسمية بموع فيسبوك ، رحب الدبيبة بزيارة الوفد لطرابلس، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، وزيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

ومن جانبه أكد الوزير المالطي، أهمية الزيارة ومناقشتها لملفات هامة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن دعم الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة التي تمت بين وزيرة الطاقة المالطية ووزير النفط والغاز محمد عون، من جهتها أكدت المنقوش، أن هناك خطوات جادة سيتم العمل عليها في عدد من المجالات التي تم مناقشتها.