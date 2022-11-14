الوطنية للنفط: إنتاج النفط مليون و211 ألف برميل والمكثفات 54 ألف برميل

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و211 ألف برميل، إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت مؤسسة النفط، عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 825 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء 613 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 119 مليون قدم مكعب.

وأوضحت المؤسسة أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 73 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 20 مليون قدم مكعب.